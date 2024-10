Isabel Veloso anuncia que fará químio para "ver o filho crescer"

Isabel Veloso, de apenas 18 anos, usou suas redes sociais nesta terça-feira (8) para compartilhar uma atualização sobre sua luta contra o câncer. Grávida de seu primeiro filho, Arthur, fruto de seu relacionamento com Lucas Borbas, de 27 anos, a influenciadora revelou que seu tumor voltou a crescer e que, diante desse novo cenário, decidiu retomar o tratamento de quimioterapia. Apesar do diagnóstico difícil, Isabel mostrou determinação em enfrentar essa batalha para poder ver o filho crescer.



Em um desabafo sincero, Isabel detalhou o progresso da doença e os novos desafios que enfrenta. "O tumor voltou a crescer, não é só um, é um conglomerado de linfonodos, e o maior deles tem 7,5 centímetros", explicou aos seguidores, mostrando transparência sobre sua condição. A influenciadora ressaltou que, apesar de estar grávida, o tumor não representa um risco imediato para a sua gestação ou para a vida dela neste momento.

Isabel relembrou que, após o último tratamento, havia decidido não passar por mais nenhum procedimento, devido ao cansaço físico e emocional que isso demandava. No entanto, a gravidez trouxe uma nova perspectiva. "Um filho muda tudo, e vocês sabem que o meu sonho não era só gestar, era ser mãe", declarou, emocionada. Com o apoio de sua família e do marido, Isabel tomou a decisão difícil, mas necessária, de reiniciar o tratamento, colocando o desejo de ver seu filho crescer acima de qualquer adversidade.

A influenciadora também fez questão de tranquilizar seus seguidores quanto aos efeitos da quimioterapia na gestação. Segundo ela, o tratamento não deve afetar a saúde do bebê, que está previsto para nascer no final de fevereiro, embora haja a possibilidade de um parto prematuro. "Estou com o meu coração tranquilo porque sei que ele vai ficar bem e eu também vou ficar bem", disse Isabel, reforçando seu compromisso de lutar não só por sua vida, mas também pela do pequeno Arthur.

