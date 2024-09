Isabel Veloso rebate acusações de golpe e diz que seguidores serão ressarcidos

Por João Ribeiro* — A influenciadora digital Isabel Veloso, 18 anos, respondeu as críticas que sofreu sobre a venda de produtos nas redes sociais. Recentemente, internautas acusaram a jovem de um golpe, ao relatarem que compraram perfumes, mas não receberam o produto. Isabel compartilha com os seguidores a luta contra um câncer no sistema linfático.



Em uma entrevista ao jornal O Globo, nesta segunda-feira (9/9), Isabel negou que tenha realizado qualquer tipo de golpe. A influenciadora informou que os perfumes ainda estão no prazo de entrega, mas que os compradores que se sentiram enganados terão o valor ressarcido.

“Eu queria deixar claro que não apliquei golpe algum, porque só gravei um vídeo e publiquei nos stories do Instagram por 24 horas. Eu não vendi nada, nem recebi qualquer dinheiro de comissão. Mas as pessoas acham que eu apliquei um golpe”, declarou Isabel.

O Correio tenta entrar em contato com a equipe de Isabel para buscar mais detalhes sobre o assunto. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

A loja que teria sido divulgada por Isabel seria a Amor em Frascos. Mas, em resposta, a loja informa que o perfil divulgado pela influenciadora não era oficial. "O site e Instagram tem o mesmo nome da nossa loja (Amor em Frascos), mas nós não temos nenhum vínculo com esse perfil de Instagram e site divulgados. Nosso único perfil no Instagram é @amor.emfrascos. Se quiser se sentir mais confiante com nossa loja é só nos acompanhar no instagram (@amor.emfrascos) e vai ver que nos destaques e postagens somos reais. Lamentamos pelo ocorrido, espero que tudo se resolva", informa a loja.

A assessoria de Isabel fez um comunicado nas redes sociais da influenciadora para comentar o caso. Na ocasião, é divulgado um e-mail para contato direcionado àqueles que desejam o ressarcimento do valor. Na mensagem, é dito que "a intenção de Isabel Veloso nunca foi induzir ou enganar seu público, estando comprometida em adotar medidas adicionais para assegurar que todas as futuras campanhas publicitárias estejam em total conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis".

Quem é Isabel Veloso

Juntando cerca de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, a popularidade da influenciadora cresceu por conta dos vídeos em que compartilha sua luta contra o câncer. Isabel foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin quando tinha apenas 15 anos, tendo que passar por um transplante de medula que foi bem sucedido. Em 2024, a doença retornou. Atualmente, Veloso está grávida de 15 semanas e é uma paciente do câncer em cuidados paliativos.

