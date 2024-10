Festival céu de brincadeiras celebra o dia da criança no sáado

Os pais que estavam em dúvida sobre onde levar os pequenos no dia das crianças agora têm mais uma opção na lista: o Festival céu de brincadeiras ocorre no Parque Leste do Gama e promete trazer muita diversão a céu aberto. As festividades começam às 9h com o Circo Malabariante e terminam às 16h30 com as Firulas Musicais, da Excêntrica Família Firula.



As dez atividades do evento objetivam trazer esses jovens para o mundo da leitura, com contação de histórias e muitas performances que estimulam o lado lúdico dos pequenos. No dia 12 de outubro são celebrados Nossa Senhora Aparecida e o aniversário da Região Administrativa do Gama, que completa 64 anos na próxima semana.

O Festival céu de brincadeiras reforça a importância do lúdico no desenvolvimento infantil, promovendo também o fortalecimento da economia criativa local, com foco na população infantil da cidade do Gama.





Programação:

9h - Circo Malabariante - Cia Malabariante;

10h - Rimado e Encantado, Cordel para todo lado - Letícia Rocha;

10h30 - Oficina de Dança Acrobática - Karoliny Ribeiro

11h - Roda de conversa "A importância da contação de história na infância" - Jussy Nascimento;

12h - As Aventuras de Goyá na Agrofloresta - Diele Mendes;

13h - Oficina de flautas de papel - Rogério Pereira;

13h30 - Histórias Para Desengaiolar Mundos - Claudinha Nascimento;

14h30h - Oficina Cores da Natureza - Aline Mirian Souza;

15h - Amazônia na mala - Kadu Santoro;

16h - CHITA: Oficina de danças afro-brasileiras com crianças - Fernanda Fernandes;

16h30 - Firulas Musicais - Excêntrica Família Firula;





Serviço:

Festival Céu de Brincadeiras

Dia 12 de outubro das 9h às 16h30

no Parque Leste do Gama - St. Leste Q 40 - Gama, Brasília - DF