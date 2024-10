Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (14/10)

Uma clara percepção de que a construção do teu destino não é completamente dependente das circunstâncias - (crédito: Pixabay/Reprodução)

A FORÇA DAS INTENÇÕES

Data estelar: Vênus e Urano em oposição.

Ainda que nos sintamos a raspa do tacho, por essas coisas complicadas de existir numa civilização que nos oprime e constrange de todas as maneiras possíveis, mesmo assim continuamos equipados com instrumentos fantásticos para, não apenas superarmos os perrengues, como também abrirmos passagem na direção de nossas pretensões.

Agora é quando, por efeito de tua livre vontade, tu podes dirigir teus pensamentos no sentido de te apropriar da capacidade de idear, sentir, te emocionar e reunir todos esses instrumentos numa tomada de iniciativa, a qual não precisa resolver todos os problemas, mas te dar uma clara percepção de que a construção do teu destino não é completamente dependente das circunstâncias, sejam essas favoráveis ou adversas, mas também resultado da força de tuas intenções postas em prática.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A razão parece apontar numa determinada direção, só que essa é completamente diferente da apontada pela intuição. E agora? Pois bem, agora o assunto é testar, e andar com cuidado observando os resultados de cada opção.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O mundo está ficando de pernas para o ar, mas sua alma não precisa se mimetizar com o que acontece. Você pode muito bem manter o prumo sem grande esforço, apenas aceitando que os planos duram pouco e que devem ser mudados.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ainda que não seja possível encontrar a solução para tudo que acontece, há diversos assuntos que podem ser abordados e melhorados, e isso faria enorme diferença. Foque nos detalhes e se dedique ao que seja pequeno.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há situações que justificam o drama, mas também há condições para você desfrutar de leveza e alegria. Cabe a você decidir que rumo tomar, porque esse rumo não se determina pelas circunstâncias, mas pela vontade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Não precisa haver coerência nesta parte do caminho, procure oferecer a sua própria alma uma boa margem de manobra para funcionar como tudo deve ser enquanto na vida interior há incertezas e questionamentos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Conversar seria interessante, porque dessa forma você sairia do carrossel de pensamentos ensimesmados que é sua mente, e se abriria para descobrir opções que, por enquanto, passam totalmente despercebidas. Melhor assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É bom você se agarrar às suas certezas, mas é melhor questionar essas certezas de vez em quando, para que não aconteça de que esses salva-vidas se transformem em âncoras. Isso acontece com bastante frequência.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Seja a voz da razão nesta parte do caminho, faça isso enquanto as pessoas arrancam cabelos e dramatizam, com argumentos aparentemente legítimos, mas se esquecendo de que sempre haverá alternativas. Seja a alternativa.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Vibre positivamente por essas pessoas que você quer ver mais próximas, mas que ainda não se encontra a oportunidade certa para isso acontecer. Por enquanto, é suficiente essa silenciosa vibração positiva. Só isso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Dessa vez, procure se organizar para compartilhar seu caminho com as pessoas disponíveis, evitando cair novamente no vício de se distanciar para que sua alma não seja perturbada por ninguém. Agora é diferente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Tudo se acerta na mesma medida em que você continue se empenhando para fazer acontecer suas pretensões. Enquanto o mundo parece enlouquecer a cada dia mais e mais, você mantenha a cabeça no devido lugar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A estabilidade dura pouco, porque é preciso ir se adaptando com rapidez às mudanças de orientação que o estado do mundo requer, porque se não houver essa adaptabilidade, é certo que sua alma ficará a ver navios.