Banda Imagem toca no Festival Vila Gastronômica neste domingo (13/10)

A Banda Imagem se apresentará gratuitamente neste domingo (13/10), às 18h, no Festival Vila Gastronômica, que será no estacionamento do Estádio Bezerrão, no Gama. Nascido em Brasília em 1991, o grupo conta com performances vibrantes e um repertório versátil que abrange forró, sertanejo, axé, piseiro, pagode e até rock.

Após tocar na recepção à Seleção Brasileira de Futebol em Brasília, depois da conquista do tetracampeonato mundial em 1994, a Banda Imagem tonou-se parte da história cultural do DF. O conjunto também se destacou em eventos nacionais como Domingueira Baiana e Pagodão da Galera.