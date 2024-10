Gretchen rebate críticas após pagar promessa no Círio de Nazaré

A cantora postou um vídeo em meio a multidão do tradicional evento religioso - (crédito: Reprodução/Instagram/@mariagretchen)





Gretchen usou as redes sociais e se manifestou após ter sido alvo de críticas por ter pago promessa pelos filhos durante o Círio de Nazaré, que aconteceu no último sábado (12/10), em Belém, no Pará.

Através das redes sociais, a cantora postou um vídeo em meio a multidão do tradicional evento, que é uma das maiores expressões de fé dedicadas a Nossa Senhora de Nazaré, a qual acontece há mais de 200 anos na capital paraense, e é considerado Patrimônio Cultural Imaterial pelo Iphan e também foi reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.

"Tanta besteira"

Todavia, apesar do fato, Gretchen recebeu algumas opiniões negativas dos internautas, e aproveitou para se defender e explicar a proposta principal do Círio de Nazaré: "Pra quem não sabe e fala TANTA BESTEIRA, ser promesseira da corda é só para os fortes de fé", disse.

"Isso é uma procissão sagrada e muito importante. E pra vocês ignorantes que não tem o que escrever, vão estudar a cultura paraense", disparou a artista.

