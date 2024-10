A Fazenda 16: Camila Moura expõe traição de Lucas Buda com mãe de ex-aluno

Camila Moura surpreendeu ao ter feito uma confissão inédita envolvendo o casamento que teve com Lucas Buda, de quem se separou durante a participação dele no BBB 24. Durante conversa com Gizelly Bicalho em A Fazenda 16, a professora contou já ter sido traída por ele no passado.

Na ocasião, a peoa afirmou que o capoeirista teve um caso com a mãe de um menino para quem ele dava aula, e contou que confirmou a traição cometida por ele quando mexeu no seu celular e encontrou as conversas com a amante.

"Enquanto ele tomava banho, restaurei o backup do WhatsApp e voltaram as conversas. Quando voltou essa conversa, vi tudo, ela casada, ele dava aula para o filho dela", contou Camila. "Eles já tinham ficado mesmo de fato?", questionou Gizelly.

"Ele diz que transar, não transaram, mas chegaram bem perto, segundo o que ele falou. As mensagens eram muito esdrúxulas. Ela falava do marido dela, ele falava de mim", disse Camila Moura, que respondeu quando questionada se Lucas Buda usava o espaço com a amante para falar mal dela, e justificou que as conversas normais, onde ele a mencionava.





