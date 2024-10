Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (16/10)

A MAJESTADE DA VIDA

Data estelar: Lua quase Cheia em Áries.

Nada temas, e se o temor, esse ignóbil companheiro do caminho, insistir em te soprar profecias medonhas ao ouvido, o trata com desdém, do mesmo jeito que tratarias alguém que insiste em puxar uma conversa que é impertinente e que te distrai do que realmente precisa ser valorizado.

Trata este momento como o que verdadeiramente é, uma janela aberta mediante a qual tua consciência se conecta à Vida de todas as vidas, que é tua origem, caminho e destino, ciente de que a vertigem que te dá olhar por essa janela não é uma profecia de desastre, mas a perspectiva de cresceres e evoluíres para ser uma pessoa melhor, uma que irradie benefícios e sabedoria a todos com que te relacionares.

Nossa humanidade tem direito à majestade da Vida, e a majestade da Vida anseia se manifestar através de nossa humanidade.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Muita coisa pode ainda ser feita, há recursos disponíveis que ainda não foram utilizados. Tenha isso em mente para não sofrer com esse tipo de ansiedade que tenta convencer você de tudo ter chegado ao fim. Isso não.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Apesar de todo o desgaste que o mundo produz nas pessoas, há momentos de doçura e beleza que precisam ser aproveitados antes de desaparecerem. Procure se permitir ter essa vivência, longe de tudo e de todos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



Evite enxergar punições divinas e castigos estelares nas complicações do caminho, porque essas se apresentam para desafiar sua inteligência e demonstrar a você a real capacidade de administrar os acontecimentos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Procure ser realista, nada tire e nada agregue ao que acontece neste momento, e procure também enxergar o que está por trás das promessas que as pessoas fazem. O realismo evitará que você caia em golpes.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



As queixas e lamentos são exercícios comuns em nossa humanidade, mas ainda que haja argumentos insofismáveis para os sustentar, mesmo assim você deve, agora, se concentrar nas alternativas. Porque há inúmeras.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Mantenha a bola em jogo, mas preste atenção para os sinais e reconhecer também quando é a hora de parar, descansar e se dedicar a qualquer outra coisa diferente de tudo que parece ser problema. Descansar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



Consolide seu conforto, mas não para se acomodar na inércia, e sim para você se dedicar a fazer muito mais do que normalmente faria. O esforço não precisa ser dolorido ou sofrido, mas cheio de alegria e conforto.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Por enquanto, faça o possível, mas logo em seguida se esforce mais um pouco e tente fazer o que até agora teria parecido impossível também, porque nesta parte do caminho há uma brecha aberta para você acelerar. É por aí.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



A sorte é elusiva, não se pode depender dela exclusivamente para fazer acontecer suas pretensões. No entanto, o que pode e deve é aproveitar a sorte quando ela surgir, mesmo que de formas disparatadas. É por aí.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



A ajuda que você pode receber vem junto com um pacote de exigências que, talvez, sua alma não pretenda cumprir. Deixe isso claro às pessoas nesta parte do caminho, para não haver confusões e mal-entendidos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Antes de lançar mão de ajuda, esgote todos os recursos que você possa manobrar com total independência de qualquer tipo de ajuda. Só depois de esgotar os recursos peça ajuda, e talvez até aí ela seja desnecessária.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Sem atrevimento não haverá progresso tampouco, tenha isso em mente toda vez que o medo cravar suas garras em sua garganta. É evidente que há perigos à vista, mas também há excitações porque o progresso está à vista.