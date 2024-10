Encantarias promove exposição de folguedos populares em Ceilândia

Será realizado hoje (16/10) até sexta-feira (18/10) o projeto Encantarias, na Casa do Cantador em Ceilândia, das 9h às 18h. A entrada do evento é gratuita e conta com visita guiada.

O projeto Encantarias apresentará uma exposição interativa de folguedos da cultura popular, com visualidades como figurinos, instrumentos, bonecos e máscaras da Folia do Divino; do Cavalo Marinho; do Maracatu Rural; do Mamulengo e do Bumba-Meu-Boi do Maranhão. A curadoria é feita pelas pesquisadoras e idealizadoras do projeto, Laura Dorneles e Letícia Coralina. As peças apresentadas são únicas e assinadas por artesãos famosos como Mestre Martelo. Encantarias vai receber nove unidades de ensino da rede pública.

Além da exposição interativa, faz parte também da programação oficinas de dança e de música popular e com a Roda de Conversa Além do Cravo, a rosa, com as mestras Martinha do Coco e Tamá Freire, a conversa tem como objetivo destacar a participação das mulheres no cenário dos folguedos.





