Sabrina Sato falou em sonho de desfilar no Carnaval grávida

Sabrina Sato, em janeiro de 2018, expressou o desejo de desfilar no Carnaval grávida, antes mesmo do nascimento de sua filha Zoe. Na época, ela havia sido pedida em casamento por Duda Nagle e planejava a gestação. Hoje, seu sonho se concretiza com a nova gravidez, agora ao lado de Nicolas Prattes.



Ao falar sobre o desejo de desfilar com barrigão, Sabrina brincou que estava pronta para trabalhar no novo plano familiar. "Já tirei o DIU e fui pedida em casamento. Agora vamos trabalhar nisso", comentou, destacando sua vontade de realizar esse sonho no futuro.

A nova fase na vida de Sabrina se tornou realidade nesta quarta-feira (16), quando ela anunciou a segunda gravidez, dessa vez com o ator Nicolas Prattes. O casal, que está junto há nove meses e ficou noivo em setembro, está ansioso para essa nova etapa familiar.

O comunicado oficial emitido pelas assessorias confirmou a notícia, mencionando que a gestação ainda está no início e que o casal segue as orientações médicas. "Uma nova gestação é uma bênção e será sempre bem-vinda", dizia a nota, destacando a fé e o cuidado com a evolução da gravidez.

Sabrina e Nicolas se uniram em um momento especial, e agora a expectativa é grande para a chegada do novo bebê. Os dois estão vivendo essa fase com muito amor e esperança, prontos para receber essa bênção em suas vidas.

