Uma das referências do jazz no Brasil, a cantora, compositora e arranjadora Elenice Maranesi realiza show gratuito nesta sexta-feira (18/10), a partir das 20h, no CTJ Hall em comemoração aos 80 anos de uma vida musical. A apresentação será transmitidoaao vivo pelo canal Casa Thomas Jefferson, no Youtube. O público que quiser desfrutar do show presencialmente não precisa retirar os ingressos antecipadamente.

A escolha do espaço foi influenciada pela vitória de Elenice Maranesi no Primeiro Festival de Jazz de Brasília, realizado no CTJ Hall em 1975. Desde então, ela se tornou uma artista consagrada e uma das pioneiras do jazz no país. O repertório do show será repleto de clássicos do gênero, além de músicas autorais de Elenice. Para o concerto, a cantora convidou diversos companheiros que fizeram parte de sua trajetória musical.

Elenice Maranesi é natural de São Bernardo do Campo, em São Paulo. É bastante reconhecida pelas composições harmônicas e linhas melódicas, além da grande habilidade na fusão do jazz com o piano. A artista é professora de piano popular e se graduou em piano pela Universidade de Brasília (UnB), fez mestrado em Performance Musical pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

Serviço

Show de Elenice Maranesi em comemoração aos 80 anos de uma vida musical

Nesta sexta-feira (18/10), às 20h no CTJ Hall, na Casa de Thomas Jefferson (Via W5 Sul, 906). Entrada gratuita e livre para todos os públicos.