Relembre as duas passagens de Liam Payne pelo Brasil

O cantor Liam Payne, encontrado morto nesta quarta-feira (16/10) em Buenos Aires, já esteve no Brasil duas vezes. Na primeira, em 2014, o artista fez três shows junto com os demais integrantes da boyband One Direction. Em 2021, o cantor retornou ao país para se apresentar em uma festa de aniversário de 15 anos, em Goiânia.



A comemoração foi bancada pelos administradores Marcelo Rocha da Silva e Giselle Callegari, pais da aniversariante Amanda Callegari. Especula-se que os milionários desembolsaram cerca de R$ 600 mil na contratação de Liam.

Na ocasião, a festa se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais. No Instagram, circularam inúmeros vídeos da performance, fazendo com que o nome do artista subisse para o trending topics do X (antigo Twitter).

No ano passado, Liam deveria ter passado pelo Brasil novamente durante o festival The Town, que ocorreu em São Paulo. No entanto, ele cancelou o show por conta de uma infecção renal. Na época, ele foi substituído por Joss Stone.

Em 2014, a boyband One Direction se apresentou no Brasil, com dois shows no estádio do Morumbi, em São Paulo, e um no Parque dos Atletas, no Rio de Janeiro. Cerca de 150 mil pessoas estiveram nos concertos.

Morte de Liam

Liam Payne morreu aos 31 anos nesta quarta-feira (16/10), após cair do terceiro andar de um hotel na Argentina.

Nascido na Inglaterra, Liam ganhou fama internacional após participar do programa The X Factor e ter sido um dos escolhidos para a boyband One Direction, junto com Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik e Niall Horan.

O artista deixa um filho de 7 anos, fruto do casamento com a cantora Cheryl Cole, de quem se separou em 2018.