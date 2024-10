Pelé MilFlows e a dupla MAR ABERTO lançam música inédita nesta quinta

O carioca Maurício Lourenço, mais conhecido artisticamente como Pelé MilFlows, realizará o lançamento da canção Maracanã, em parceria com a dupla de artistas MAR ABERTO, composto pelo casal Gabriela Luz e Thiago Mart. A música será lançada em todas as plataformas digitais a partir das 20h desta quinta-feira (17/10), horário de Brasília.

Leia mais: Liam Payne: recepcionista ligou para polícia antes da tragédia; veja diálogo

Maracanã faz parte do projeto musical de feats Com Vida, que já trouxe artistas como Tiê, Maria Cecília & Rodolfo, Lizandra e Pedro Salomão. A música mistura os sons do violão com timbres suaves enquanto a letra enfatiza e relaciona o sentimento de saudade e de amor ausente com os dias incomuns nos pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. “Escrevi essa canção com o objetivo de mandar pro Pelé e nela procurei trazer aspectos da realidade carioca, que aprendi a amar através da minha esposa”, comenta Thiago Mart.

Leia mais: Novo filme original Netflix, The Electric State ganha data de estreia

Para aqueles interessados em escutar a música Maracanã, de Pelé MilFlows e MAR ABERTO, assim que for lançado, podem se inscrever no site.

Leia mais: Projeto Sensorial palco-céu promove experiência musical inclusiva