Ludmilla fecha parque aquático para curtir dia de folga com a família

Artista compartilhou momentos divertidos em seus stories no Instagram, onde é possível vê-la descendo de tobogã com sua esposa, Brunna Gonçalves - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Ludmilla aproveitou seu dia de folga para relaxar e se divertir no Nordeste. Na última sexta-feira (18), a cantora celebrou com a família ao fechar um parque aquático no Ceará, demonstrando seu lado mais descontraído e brincalhão nas redes sociais.



A artista compartilhou momentos divertidos em seus stories no Instagram, onde é possível vê-la descendo de tobogã com sua esposa, Brunna Gonçalves. Juntas, elas reviveram a infância e mostraram que a diversão não tem idade.

Leia também: O que se sabe sobre documentário de Megan Thee Stallion

Além do casal, a mãe de Ludmilla, Silvana, também participou da diversão. A presença da mãe trouxe um toque especial à celebração familiar, evidenciando o quanto os laços entre eles são importantes, mesmo em momentos de lazer.

Leia também: Globo bate o martelo e define substituto de William Bonner no Jornal Nacional

"Foi um dia de pura alegria", declarou Ludmilla, referindo-se à felicidade de estar cercada por pessoas queridas. Os momentos compartilhados geraram risadas e recordações, fazendo do dia uma experiência memorável.

Leia também: Como Taylor Swift se tornou a cantora mais ouvida do Spotify

O parque aquático proporcionou um espaço ideal para a artista soltar a criança que existe dentro dela. As interações descontraídas e a energia contagiante tornaram o ambiente ainda mais especial, criando uma conexão entre família e diversão.

Reprodução/ Instagram

Observatório dos Famosos.