Kate Cassidy, namorada de Liam Payne, se manifesta sobre a morte do cantor

Kate Cassidy, namorada de Liam Payne, se manifestou pela primeira vez nesta sexta-feira (18) sobre a trágica morte do cantor. Liam faleceu na última quarta-feira (16) após cair do terceiro andar do hotel em que estava hospedado em Buenos Aires, Argentina. Kate, que havia passado os dois dias anteriores ao acidente ao lado do artista, expressou sua dor por meio de uma publicação nas redes sociais.



Em seu desabafo, Kate agradeceu pelo apoio que tem recebido: "Obrigado por todas as palavras gentis e amor que foram enviadas para mim. Eu estive completamente perdida. Nada nos últimos dias pareceu real. Peço e rezo para que você me dê a graça e o espaço para navegar nisso em particular", iniciou ela.

Leia também: Liam Payne fez post enigmático com mulher poucos minutos antes de morrer

Ela também dedicou uma mensagem comovente ao cantor: "Liam, meu anjo. Você é tudo. Quero que você saiba que eu te amei incondicional e completamente. Eu vou continuar a te amar pelo resto da minha vida. Eu te amo, Liam", completou.

A notícia do falecimento de Liam Payne abalou fãs ao redor do mundo, que continuam a enviar homenagens nas redes sociais e prestar solidariedade a Kate e à família do músico. A jovem pediu privacidade enquanto lida com essa perda irreparável.

Post de Kate Cassidy, namorada de Liam Payne (Foto: Reprodução/Instagram)

O post Kate Cassidy, namorada de Liam Payne, se manifesta pela primeira vez sobre a trágica morte do cantor foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.