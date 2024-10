Simon Cowell diz que reencontrou Liam Payne antes da morte; leia depoimento

Simon Cowell, jurado do The X Factor e um dos responsáveis pela formação do One Direction, falou pela primeira vez sobre a morte de Liam Payne. O cantor caiu do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, na última quarta-feira, 16.

O depoimento de Cowell foi publicado nesta sexta-feira, 18, em suas redes sociais. "Você nunca sabe o quanto gosta de uma pessoa até que um momento como esse aconteça. Liam, eu estou verdadeiramente devastado. De coração quebrado. E eu me sinto vazio. Eu queria que você soubesse o quanto eu te amo e o quanto te respeito. Toda lágrima que eu derramei é uma memória sua", começou.

Ele ainda disse que o ex-integrante da One Direction era gentil, divertido, doce, talentoso, focado e apaixonado por música e pelos seus fãs. O jurado do programa musical também revelou que se encontrou com Payne no ano passado.

"Você veio me ver ano passado. Não para uma reunião, só para sentar e conversar. E a gente relembrou todos os momentos divertidos que vivemos juntos. Você estava tão orgulhoso de ser um pai. Depois que você foi embora, eu me lembrei de que você ainda era o menino doce e gentil que eu conheci anos atrás."

Na quinta-feira, 17, ele cancelou as gravações do reality show Britains Got Talent, criado e apresentado por ele. Em um comunicado, a empresta Fremantle UK, empresa que produz o programa, disse: "Nossos pensamentos estão com os amigos, a família de Liam e todos que o amavam".

Leia o comunicado da íntegra

"Você nunca sabe o quanto gosta de uma pessoa até que um momento como esse aconteça.

Liam, eu estou verdadeiramente devastado. De coração quebrado. E eu me sinto vazio. Eu queria que você soubesse o quanto eu te amo e o quanto te respeito. Toda lágrima que eu derramei é uma memória sua.

É tão difícil de encontrar palavras nesse momento. Eu saí de casa hoje e pensei sobre tantas vezes em que estivemos juntos. Eu queria que você soubesse o que eu responderia para as milhares de pessoas que me perguntassem: Como o Liam é?. Eu diria a eles como você era gentil, divertido, doce, atencioso, talentoso, humilde e focado. E o quanto você amava música. E como você amava seus fãs genuinamente.

Quando você tinha 14 anos, eu tive que te dizer que não era sua hora. E nós dois prometemos que iríamos nos encontrar de novo. Muitas pessoas teriam desistido. Você não desistiu. Você voltou, e em alguns meses, o mundo sabia quem era Liam. E você nunca esqueceu seus fãs. Eu assisti você passar tanto tempo com as pessoas que queriam te conhecer. Você se importava.

Você veio me ver ano passado. Não para uma reunião, só para sentar e conversar. E a gente relembrou todos os momentos divertidos que vivemos juntos. Você estava tão orgulhoso de ser um pai. Depois que você foi embora, eu me lembrei de que você ainda era o menino doce e gentil que eu conheci anos atrás. Eu conheci seu filho, Bear. Ele tem seu sorriso e aquele tique nos olhos que você tem. E ele vai sentir tanto orgulho de tudo que você conquistou. E como você conquistou.

Eu sempre pensei nos cinco de vocês da banda como irmãos. E lendo as mensagens deles hoje, eu acredito que vocês eram.

E agora, Liam, eu consigo ver o quanto você conquistou tantas pessoas. Porque você nos deixou tão cedo. Descanse em paz, meu amigo. Estou te enviando meu amor, meus pensamentos e orações para a sua família."