'Volta por Cima': tudo o que acontece na novela entre os dias 21 e 26 de outubro

A semana promete emoções intensas e reviravoltas impactantes em Volta por Cima! Nos próximos capítulos, por exemplo, Chico enfrentará o fim de seu noivado com Madalena. Ela, por sua vez, ficará dividida entre o passado com o ex e a paixão crescente por Jão, que começará a namorar com Cacá.

Ao longo da semana, no entanto, o casal protagonista se entregará ao amor. No capítulo de sábado (26), os dois darão um beijão no meio da rua.

Ainda nesta semana, Osmar envolverá Tati em seus planos e despertará suspeitas ao ser acusado de roubar um bilhete premiado. Em meio a encontros inesperados, Roxelle e Sebastian vivem uma nova conexão e ficam juntos em um bar.

Quer saber tudo o que vai rolar na novela Volta por Cima entre os dias 21 e 26 de outubro? Confira logo abaixo um resumo completo dos próximos capítulos divulgado pelo Gshow:

21 de outubro (segunda-feira)

Chico implora que Madalena não termine o noivado. Violeta deixa Osmar convidar Tati para sua casa. Jão começa a namorar Cacá. Chico sofre com o fim do noivado, e Moreira tenta consolar o filho. Osmar se recusa a sair de casa com Jô e Cacá. Chico expulsa Roxelle de sua casa. Nando pensa em Tati. Madalena vai ao samba com Cida. Violeta observa Tati e Osmar. Roxelle e Sebastian se conhecem em um bar. Madalena se surpreende ao descobrir que Jão e Cacá estão namorando.

22 de outubro (terça-feira)

Jão fica constrangido com a reação de Madalena a seu namoro. Violeta tenta ser simpática com Tati. Roxelle e Sebastian ficam juntos no forró. Osmar afirma a Tati que pagará a dívida de seu imóvel. Rique se preocupa quando Rosana decide usar roupas diferentes das que foram aprovadas por Edson para a campanha. Doralice e Madalena afirmam que não usarão o dinheiro de Osmar. Jin começa a trabalhar na lanchonete de Neuza. Jayme suspeita que Osmar roubou o bilhete premiado de Lindomar. Chico tira satisfações com Jão pelo fim de seu noivado.

23 de outubro (quarta-feira)

Jão discute com Chico. Jayme revela sua desconfiança para Tereza. Jayme confirma que Osmar roubou o prêmio da família de Lindomar. Roxelle marca um encontro com Sebastian. Osmar vai à casa de Doralice. Sidney conta para Cida sobre o desentendimento entre Jão e Chico. Cacá se esconde ao ver Madalena. Violeta arma uma falsa emboscada com seus capangas para que Osmar confie em Jô e Cacá. Jão chega à casa de Madalena.

24 de outubro (quinta-feira)

Madalena se surpreende com a visita de Jão. O carro de Osmar, Jô e Cacá é perseguido. Jayme vai à casa de Violeta à procura de Osmar. Cacá é atingida por um tiro de raspão. Sebastian se encontra com Roxelle. Chico toma uma decisão para tentar reconquistar Madalena. Madalena e Jão se beijam. Jão e Cida conhecem Jin. Tati vibra ao saber o que aconteceu entre Madalena e Jão. Jayme exige que Osmar devolva o dinheiro que roubou de Doralice. Madalena e Tati são furtadas na rua. Cacá implora que Jão não termine o namoro. Osmar oferece dinheiro para Jayme não entregá-lo a Doralice. Chico faz uma surpresa para Madalena.

25 de outubro (sexta-feira)

Madalena repreende Chico pela surpresa. Tereza contraria Jayme e aceita o dinheiro de Osmar. Roxelle revela a Chico que está conhecendo uma pessoa. Osmar questiona Violeta sobre os negócios da família. Rique se preocupa ao ver a prévia da foto para a campanha que Rosana fará. Edson procura Neuza, e Jão participa da conversa entre os dois. Joyce vai à mansão de Violeta e faz um pedido para Jô. Jão vai até a casa de Madá.

26 de outubro (sábado)

Madalena e Jão ficam juntos. Chico se surpreende ao ver Roxelle com Sebastian. Jayme fica constrangido ao ouvir as reclamações de Doralice sobre a falta de dinheiro. Roxelle vê Madalena e Jão se beijando na rua. Gigi ajuda Belisa a montar um vídeo para a internet. Roxelle ouve Cida marcar de sair com Madalena e avisa a Chico. Violeta decide sair com Osmar, e Jô avisa a Joyce. Nando se incomoda com o comentário de Silvia sobre o uso de anabolizantes. Chico vê Madalena e Jão juntos.

*As informações podem ser alteradas de acordo com a edição dos capítulos.

