Rodrigo Faro chora ao falar sobe cirurgia da mulher, Vera Viel

Cirurgia, que durou o dobro do tempo previsto, foi marcada por desafios emocionantes - (crédito: Reprodução/ Record)

O apresentador Rodrigo Faro se emocionou ao falar sobre a cirurgia de sua esposa, Vera Viel, durante entrevista ao "Domingo Espetacular". Ele revelou ter feito um "pacto" com Vera, garantindo que ela voltaria em segurança para a família. A cirurgia, que durou o dobro do tempo previsto, foi marcada por desafios emocionantes.



Segundo Faro, o procedimento era esperado para durar cerca de três horas, mas se estendeu por mais de oito horas devido à complexidade. "O tumor estava enraizado dentro dela", explicou ele, ressaltando que, apesar das dificuldades, manteve-se firme em sua fé. "Deus permitiu que tudo acontecesse da forma que deveria."

Durante a entrevista, o apresentador destacou a angústia de ver sua companheira em tal situação. Ele confessou que, em muitos momentos, desejou estar no lugar de Vera. "Várias vezes eu pensei: ‘A Vera não merecia isso’, e me perguntei por que não aconteceu comigo", desabafou emocionado.

Faro também compartilhou o alívio ao saber que o tumor havia sido removido com sucesso. Ele revelou que a cirurgia foi minuciosa, removendo o tumor com uma margem de segurança, e que a reconstrução das veias foi um sucesso. A preocupação agora é com possíveis complicações, como a trombose.

Leia também: Lucas Rangel quebra tornozelo e passa por cirurgia perto do casamento

O apresentador ainda agradeceu as mensagens de apoio e orações recebidas de várias partes do mundo. "Recebemos tanto carinho, até de lugares como Angola e Moçambique. Nunca imaginei que nosso momento de dificuldade despertaria tanta solidariedade", afirmou Rodrigo, emocionado com o apoio internacional.

Vera Viel fala sobre o momento difícil

Vera Viel também compartilhou sua experiência nas redes sociais, expressando confiança desde o início do processo. "A gente já entregou nas mãos de Deus, estamos aqui em oração", escreveu ela, pedindo orações para que o nódulo fosse benigno e tudo corresse bem na cirurgia.

Leia também: Filhos de Cid Moreira mentem para a policia e viram réus

Após sentir um caroço na perna, Vera procurou ajuda médica a pedido de Rodrigo Faro. Ela foi internada para uma biópsia e posteriormente para a cirurgia, recebendo alta temporária, mas precisou retornar ao hospital para cuidados adicionais. Hoje, a influenciadora está em recuperação, agradecida pelo apoio que recebeu.

O post Rodrigo Faro chora ao falar sobe cirurgia da esposa, Vera Viel foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.