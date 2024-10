Lita Cerqueira celebra cultura negra em exposição de fotografias

Em comemoração aos 50 anos de carreira da fotógrafa baiana Lita Cerqueira, será realizada nesta quarta-feira (23/10) a exposição O Povo Negro é o Meu Povo — Lita Cerqueira 50 Anos de Fotografia, às 9h em Salvador, na CAIXA Cultural. A mostra reúne as principais fotografias de Lita, um trabalho que expressa a ancestralidade e a cultura do povo negro no Brasil.

Em cartaz até o dia 20 de dezembro, a exposição é organizada em sete núcleos, trazendo a ancestralidade e o pertencimento como temas principais. Cada núcleo apresentado reflete a vivência da fotógrafa como uma mulher preta que vive intensamente a sua cultura. Lita Cerqueira é uma fotógrafa plástica considerada a primeira mulher negra na Bahia a trabalhar nesse meio. Bastante integrada, ela já trabalhou com Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Maria Bethânia. No cinema já participou de filmes de diretores nacionais renomados como Glauber Rocha, considerado um dos maiores nomes do cinema brasileiro. Seu trabalho mais recente como atriz foi na novela Justiça 2, gravada em Ceilândia (DF), com criação de Manuela Dias.

Lita começou a carreira na fotografia em 1969 e, em 1972, ganhou bastante destaque pela exposição Festas Populares da Bahia e Arquitetura no Centro Histórico de Salvador. Desde então, realizou diversas exposições no Brasil, Alemanha e França. É representada em Paris por Ricardo Fernandes Gallery. A grande maioria das fotografias de Lita mostram o cotidiano de pessoas pretas, trazendo assim a valorização da cultura e do povo negro do Brasil. Mesmo já sendo reconhecida por seus portfólios e exposições, Lita explica que ainda existem pessoas que demonstram menos interesse por fotografias onde aparecem pessoas de baixa renda, “As pessoas não gostam de comprar fotografias de pessoas pobres. Eu já fiz um trabalho em que o dono da casa não queria que eu colocasse as fotos de pessoas pobres. Então existe preconceito na fotografia também”, conta ao Correio.

Além disso, a baiana, que hoje reside no Rio de Janeiro, mostrou interesse em conhecer Brasília artisticamente e reforçou a dificuldade que as pessoas negras ainda passam no meio artístico, “Preto é difícil de mostrar e vender. Não é fácil ser preta como eu e ter fotos de pretos, trabalhar com preto”, lamenta.





Serviço

O Povo Negro é o Meu Povo - Lita Cerqueira, 50 Anos de Fotografia

Visitação a partir desta quarta-feira (23/10) até o dia 20 de dezembro, de terça a domingo, a partir das 9h na CAIXA Cultural de Salvador (Rua Carlos Gomes 57, em Salvador/BA). Entrada gratuita.