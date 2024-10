Jojo Todynho rebate críticas da apresentadora Xuxa Meneghel

A apresentadora Xuxa Meneghel fez uma crítica sobre uma live realizada por Jojo Todynho há um mês, na qual a cantora anunciava a retirada do ar do clipe Arrasou, Viado, clipe que foi gravado como forma de apoio à comunidade LGBTQIAPN+.

Xuxa disse que Jojo era desnecessária e que, além disso, também era uma decepção.

Nesta terça-feira (22/10), Jojo tomou ciência das falas de Xuxa e se posicionou via stories do Instagram. "Eu não tinha tomado conhecimento sobre o que a senhora Xuxa andou por aí falando sobre a minha pessoa. Eu queria que ela me respondesse por que eu sou desnecessária, mas eu também já escrevi lá no WhatsApp dela, já que eu tenho o número dela, que se ela me acha desnecessária, eu acho ela... Vocês já entenderam! Eu acho que então necessário, foi quem cuspiu na cara dela", afirmou a funkeira.

Jojo ainda ressaltou que era fã da apresentadora e, até então, mantinha respeito por ela. Após o ocorrido, a cantora não escondeu o descontentamento nas falas. "A Xuxa sempre foi um sonho de todos que viveram do outro lado da moeda, porque ela é privilegiada, sempre foi o sonho de todos conhecê-la, e eu, como uma fã, sempre ovacionei, mas que decepção!".

A influencer finalizou mandando um recado para a apresentadora, afirmando que ela não tinha “moral” para fazer essas críticas, pois está em uma posição de privilégio na sociedade e não tem noção de como é ter que passar por todas as dificuldades que a cantora teve que passar para chegar aonde chegou.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel