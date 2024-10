Chega ao fim o relacionamento de Caio Blat e Luisa Arraes

Chegou ao fim o relacionamento de Caio Blat e Luisa Arraes, que estavam juntos desde 2017. Os atores, que mantinham uma relação aberta e viviam em casas separadas, decidiram seguir caminhos diferentes.

A notícia foi divulgada inicialmente pela coluna de Ancelmo Gois, no jornal O Globo, e mais tarde confirmada pela assessoria de Luisa à revista Quem.

Apesar da separação, o término não afetará as parcerias profissionais entre os dois. Caio e Luisa estarão juntos nos palcos com a adaptação teatral de Os Irmãos Karamazov, uma das obras mais aclamadas de Dostoiévski. Na montagem, que será apresentada no Rio de Janeiro, Luisa integra o elenco, enquanto Caio não apenas atua, mas também assume a direção ao lado de Marina Vianna.

O fim do relacionamento marca uma nova fase para ambos, mas o carinho e o respeito parecem permanecer intactos, evidenciados pela continuidade da parceria artística.

