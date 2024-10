Juliette revela o que comprou com o dinheiro conquistado após o BBB

Juliette participou do programa "Sábia Ignorância" e falou sobre sua relação com o dinheiro e a carreira de cantora. Ela revelou que, após vencer o BBB 21, comprou apenas um carro. "Tenho um problema com consumo", contou.

Ela explicou que sempre soube o valor do dinheiro, pois trabalhou desde cedo. A relação delicada com finanças reflete na dificuldade de desfrutar de suas conquistas, algo que mantém mesmo com o sucesso atual.

Juliette também comentou sobre as críticas que recebe por ter se lançado como cantora. Segundo ela, há estranhamento e até repulsa, pois as pessoas não a enxergam nesse lugar.

No entanto, a cantora destaca que, no reality, sua performance vocal era elogiada. "É contraditório, pois no programa, as pessoas exaltavam minha interpretação e o amor pela música. Agora, cantar parece algo que não me cabe", refletiu Juliette.

