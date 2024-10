Penélope Cruz fotografa o marido Javier Bardem pelado e até no chuveiro

As imagens foram feitas na mansão do casal, em Madri, onde eles vivem há anos - (crédito: Reprodução Gentleman’s Journal)





O ator Javier Bardem, de 55 anos, foi clicado em momentos de intimidade por ninguém menos que sua esposa, Penélope Cruz, para a revista "Gentleman’s Journal". Nas fotos, o astro aparece em sua casa, realizando atividades cotidianas, como escovar os dentes e até tomando banho, algo raro para um casal conhecido pela discrição.

As imagens foram feitas na mansão do casal, em Madri, onde eles vivem há anos. Juntos há 14 anos, Penélope e Bardem formam um dos casais mais admirados do cinema, com prêmios que incluem até Oscars.

Bardem revelou à revista quando viu Penélope pela primeira vez, nos bastidores do filme "Jamón jamón", em 1992. "Ela tinha 17 anos, e eu, 22", lembrou ele. Segundo o ator, havia uma energia inexplicável entre eles, que não foi compreendida de imediato, mas perdurou ao longo dos anos.

"Algo aconteceu naquele momento, algo que foi além da lógica e do raciocínio", comentou Bardem, explicando que, embora não estivessem prontos para ficarem juntos naquela época, a conexão ficou. A química entre os dois, mesmo com vidas e objetivos distintos, resistiu ao tempo e os uniu anos depois.

