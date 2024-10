Brasiliense Janine Mathias lança música em parceria com Criolo

Nesta sexta-feira (25/10), a cantora brasiliense Janine Mathias lança a faixa Barracão é seu, com a participação especial do rapper Criolo. Composta por João da Gente e produzida por Rodrigo Campos, a canção reflete sobre a liberdade de quem nunca está só, ao mesmo tempo que transmite a dinâmica entre os artistas. A parceria faz parte do segundo álbum de estúdio de Janine, O rap do meu samba, uma mistura dos dois gêneros mais populares da cultura brasileira.

Janine Mathias escreve poesias desde criança e começou a cantar por influência de seu pai, no mesmo período. Em 2009, a carreira de Mathias começou de forma despretensiosa, com apenas um refrão, que lhe deu a oportunidade de lançar o seu primeiro EP. Desde então, Janine deixa sua marca nos mais diversos estilos musicais incluindo o samba, o rap e o blues, além de dividir o palco com artistas renomados como Karol Conká, Baco Exu do Blues e Luedji Luna.

Kleber Cavalcante Gomes, conhecido como Criolo, é rapper, cantor e compositor, idealizador da Rinha dos MC’s. Com uma discografia de prestígio, o paulista já foi indicado ao Grammy de 2019 e é conhecido como um dos maiores nomes do rap brasileiro, ao lado de Mano Brown, Racionais e Emicida.