Ícone do cinema erótico, atriz de Emmanuelle, morre aos 68 anos

A atriz Christine Boisson, ícone do cinema erótico e conhecida por ter interpretado Marie-Ange em Emmanuelle (1974), morreu aos 68 anos. A confirmação da morte foi dada à agência France Presse pela filha da atriz, Juliette Kowski. De acordo com Kowski, Christine morreu em decorrência de uma doença pulmonar. Ela também contou que a atriz estava em uma casa de repouso.

Quando Boisson foi escolhida para o papel de Marie-Ange ainda era menor de idade. Emmanuelle, filme inspirado em um romance homônimo, narra a trajetória de uma jovem francesa vivendo na sociedade de Bangkok. O longa se tornou um fenômeno de bilheteira em seu país e gerou diversas versões, incluindo um novo filme previsto para este ano.

Christine atuou em uma variedade de filmes ao longo de sua trajetória como atriz. Entre eles: Identificação de uma mulher (1982), O segredo de Charlie(2002), O Silêncio dos Inocentes e Confissões de um tira (1974). Em 1984, ela conquistou Prix Romy Schneider, prêmio concedido anualmente a uma jovem atriz na França.

O seu trabalho vai além do cinema, Boisson também atuou em diversas produções teatrais. No palcos, participou em peças como The Seagull e Viol.