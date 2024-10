Anitta realizará apresentação no Grammy Latino em novembro

A cantora Anitta realizará uma performance na premiação do Grammy Latino, em Miami, no dia 14 de novembro deste ano, a partir das 20h30. A artista já foi indicada dez vezes ao prêmio e este ano concorre ao lado de nomes como Becky G, Edgar Barrera, Kali Uchis, Darumas, Leonel García, entre outros.

Nesta edição, a cantora foi indicada na categoria de Melhor Performance Urbana em Língua Portuguesa. A 25ª edição do Grammy Latino será realizada em Miami nos Estados Unidos às 20h30, no horário de Brasília, e será transmitido ao vivo pelos canais Univision, UniMás, Galavisión e ViX, a partir das 20h (horário da costa leste dos Estados Unidos), antecedida por um pré-show a partir das 19h. A Premiere do evento será realizada antes da transmissão ao vivo. A divulgação de outras apresentações deve ser anunciada em breve.

Larissa de Macedo Machado, conhecida artisticamente como Anitta, alavancou a carreira internacional em meados de 2017, depois do hit Sua Cara, em parceria com o DJ Major Lazer e com a drag queen Pabllo Vittar. Depois disso, a cantora emplacou diversos sucessos ao longo da trajetória musical, sendo o mais notável deles a canção Envolver, que em março de 2022 atingiu o Top 1 Global. Além disso, Anitta coleciona oito prêmios Latin American Music Awards e três MTV Video Music Awards. Vale lembrar que o projeto mais recente da cantora conta com a participação do cantor canadense The Weeknd.