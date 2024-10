Ex-Malhação, Daniel Erthal deixa as ruas e mostra obra de bar que vai abrir

Daniel Erthal, ex-Malhação, trabalha vendendo bebidas nas ruas do Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução Domingo Espetacular)

Daniel Erthal, que participou de Malhação, trabalha vendendo bebidas nas ruas do Rio de Janeiro há quase um ano. Agora, ele deu um novo passo na sua carreira e deixará de ser um vendedor ambulante para se tornar um empresário. Até o fim de novembro, ele espera abrir seu primeiro bar na capital carioca.

Leia também: Espetáculo fala sobre preservação do cerrado na Chapada dos Veadeiros



O ator usa suas redes sociais para mostrar o progresso das obras do empreendimento, que se chama Birosca - Ilha da Sede. "Um passo de cada vez, obrigado Deus por me mostrar um mundo de oportunidades. A Ilha da Sede vai ganhar um lugar no seu coração e garganta. Meu time está formado, ninguém faz nada sozinho", escreveu.

O bar ficará localizado na rua 19 de fevereiro com a General Polidoro. "Faça tudo que puder, assim, não delegue nada, principalmente no início como eu. Só assim você sabe o valor de cada um", disse em outra publicação.

Ele ainda revelou que o estabelecimento contará com areia, água, natureza e mar, prometendo uma experiência imersiva tropical.

Erthal, de 41 anos, fez sua estreia na TV em 2004, na novela Da Cor do Pecado. A fama veio mesmo quando ele participou de uma das temporadas de Malhação, com o personagem Léo. O ator ainda esteve em novelas como Belíssima, Eterna Magia, Bela, a Feia, Rebeldes, Milagres de Jesus, A Terra Prometida, Rock Story, Jezabel e Cara e Coragem.

Leia também: Humorista Rodrigo Marques leva o riso ao Museu Nacional com O Entusiasta



Confira o vídeo das obras aqui