Roque tem estado de saúde atualizado após um mês internado

Gonçalo Roque, ex-escudeiro de Silvio Santos no SBT, completa um mês de internação e teve seu estado de saúde atualizado. Segundo o hospital, ele se encontra estável e acordado, sem precisar de oxigênio suplementar. Roque, que luta contra um tumor no cérebro há cinco meses, enfrentou dificuldades alimentares recentemente, exigindo a colocação de sondas para garantir sua nutrição.

Janilda, sua familiar, informou que, após desconforto com a sonda nasal, uma opção mais confortável foi instalada em seu abdômen. Ela expressou otimismo, afirmando que, com fé, ele logo poderá voltar para casa. A internação do diretor de caravanas é acompanhada de perto, embora não haja previsão de alta, dado que o tumor, um meningioma, pode exigir cuidados prolongados.

Com 87 anos, Roque enfrenta este desafio de saúde em meio a um luto pela perda de Silvio Santos. Em tributo ao seu antigo patrão, ele destacou a influência que Silvio teve na televisão brasileira, mencionando seu carisma e habilidade em transformar simples ideias em grandes sucessos. A admiração por Silvio é palpável nas palavras de Roque, que reconhece o impacto de sua jornada profissional.

Além disso, Gonçalo foi alvo de uma notícia falsa sobre sua morte em maio, que causou grande preocupação. Na ocasião, ele teve que desmentir os rumores e, por conta do estresse, convulsionou. Agora, com o apoio da família e amigos, Roque continua sua luta e espera dias melhores.

