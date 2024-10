Jornalista da Globo perde a paciência com trama sem nexo em 'Mania de Você'

Nos comentários, os internautas mostraram irritação com a novela toda - (crédito: Manoella Mello/Globo)





A colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo, nesta quarta-feira (30), detonou o casal Michele (Alanis Guillen) e Cristiano (Bruno Montaleone), em Mania de Você. Após serem enganados por Iberê (Jaffar Bambirra) em viagem para Portugal, os dois não despertaram empatia do público com o drama.

"Nota zero para a trama de ‘Mania de Você’ em Portugal. O casal foi para lá sem dinheiro e celular. Após cair num golpe, poderia pedir ajuda na rua, ir à Embaixada ou ligar para Viola. Preferiu voltar à boate do bandido. Difícil embarcar", massacrou a jornalista.

Nos comentários, os internautas mostraram irritação com a novela toda. "90% das tramas está difícil de embarcar. É o João Emanoel Carneiro que está escrevendo mesmo?", questiona um. "Gente, a novela flopou", classifica outro.

Mais cedo, o jornalista Gabriel Menezes, da coluna Play, do jornal O Globo, afirmou que Mania de Você tem sido novamente acelerada para alavancar a audiência.