Cena de sexo entre Bruno Gagliasso e Patrick Congo em série da Netflix viraliza

A série Os Quatro da Candelária, que estreou na Netflix nesta quinta-feira (30), traz à tona as histórias emocionantes de quatro sobreviventes da trágica chacina da Candelária, ocorrida em 1993 no Rio de Janeiro. O segundo episódio tem gerado muita repercussão nas redes sociais, especialmente pela cena de sexo entre os personagens Jorge, interpretado por Bruno Gagliasso, e Sete, vivido por Patrick Congo. Essa representação ousada despertou reações variadas do público.

Leia também: Parceria de Anitta e The Weeknd choca web e divide opiniões

Na trama, Jorge é um homem casado que desenvolve um relacionamento complicado com Sete. O episódio foca na vida do jovem e em seu desespero quando se vê ignorado por Jorge ao pedir ajuda. Esse elemento de vulnerabilidade humana contrasta com a intensidade do relacionamento, mostrando a complexidade das relações que se desenrolam em meio a um contexto de dor e sobrevivência.

O trecho viral que chamou a atenção retrata um encontro íntimo entre os dois personagens em um motel, apresentando cenas sensuais que destacam a paixão e a conexão entre eles. As reações dos internautas evidenciam o impacto dessa representação na televisão brasileira, trazendo à tona discussões sobre diversidade e a importância da inclusão na narrativa.

Os Quatro da Candelária não só revisita um evento trágico da história brasileira, mas também dá voz a sobreviventes, como Jesus, Douglas, Sete e Pipoca. A minissérie se propõe a mostrar não apenas os traumas, mas também as esperanças e resiliências desses personagens, em uma narrativa que promete emocionar e provocar reflexões profundas.

Bruno Gagliasso e Patrick Congo em cena de sexo em série da Netflixpic.twitter.com/wx2pBCPTWo October 31, 2024

O post Cena de sexo gay entre Bruno Gagliasso e Patrick Congo deixa web chocada foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.