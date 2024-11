'Se pá um podcast': a história da TV no especial do 50° episódio

O Se pá um podcast desta semana foi mais do que especial! Trata-se do 50º episódio do programa que aborda tudo sobre o mundo do entretenimento.

Com uma nova integrante, a repórter Yasmin Rajab, que dividirá a mesa com Ronayre Nunes e Pedro Ibarra, o episódio desta semana ainda teve uma convidada especial: Mariana Reginatto.

Para celebrar as mudanças, o episódio relembra as séries mais icônicas da TV mundial que completam aniversários redondos em 2024. Em uma viagem no tempo, a lista conta com produções que marcaram época e continuam fazendo sucesso entre as novas gerações.