Charli XCX lança single em parceria com participação de Troye Sivan

A faixa fará parte do relançamento do álbum "Brat" - (crédito: Divulgação)

A cantora Charli XCX divulgou, na última sexta-feira (13/9), a música Talk talk featuring troye sivan, que conta com a participação do artista Troye Sivan. A faixa fará parte de Brat and it’s completely different but also still brat, uma nova versão do aclamado álbum lançado recentemente por Charli. O projeto chegará nas plataformas digitais no dia 11 de outubro.

A artista britânica lançou, em junho deste ano, o disco Brat, que se tornou o mais comentado do ano. O sexto álbum de Charli, que teve feats com renomados artistas, como Billie Eilish, Lorde e Robyn, foi nomeado ao Mercury Prize 2024.

A partir deste fim de semana, a cantora, ao lado de Troye Sivan, dará início à turnê Charli XCX & Troye Sivan Present: Sweat, nos Estados Unidos. Nos dois últimos meses do ano, Charli fará shows como headliner em arenas do Reino Unido.