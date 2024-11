Inteligência Artificial é utilizada em canção póstuma de Felipe Zion

A música Folha Seca é o segundo single lançado pela cantora de MPB e reggae Vanessa Campos. A obra foi exibida no dia 28 de outubro e é uma canção póstuma com participação do finado cantor Felipe Silva Zion, morto em 2019. Foi utilizada inteligência artificial para representar a voz de Felipe, mantendo o legado do artista. Folha Seca já está disponível em todas as plataformas digitais.

Folha Seca destaca a conexão de ambos os artistas bem como os ciclos da natureza e o legado do reggae. Vanessa Campos tem uma forte ligação com a cena musical de Brasília: a artista já foi integrante do grupo Batalá. Ela conta que a primeira versão da música foi em voz e violão, “Recebi uma versão de Folha Seca em voz e violão através dos DJs Fábio ACM e Lázaro Peloggio, grandes amigos de Felipe. Desde a primeira vez que ouvi, a música ficou comigo”, conta em nota.



A música Now and Then, dos Beatles, utilizou a mesma ferramenta de inteligência artificial para resgatar a voz de John Lennon e serviu de inspiração para os produtores de Folha Seca reproduzirem, com base na IA, a voz de Felipe. O resultado trouxe autenticidade e conseguiu emocionar os fãs. O DJ Fábio ACM compartilhou a experiência do processo, “Assim como os Beatles fizeram, usamos técnicas de inteligência artificial para isolar e tratar a voz do Felipe. Decidi confiar a produção musical a Miguel Bittencourt, que foi produtor do Felipe na época de sua morte, com certeza de que ele entregaria um resultado fiel ao que Felipe desejaria”. Felipe Silva Zion, nascido na Rocinha, no Rio de Janeiro, é considerado um dos grandes nomes do reggae brasileiro, tem como influências Bob Marley e seguia a filosofia rastafari. Zion foi encontrado morto na praia Grumari, no Rio de Janeiro, em setembro de 2019. Ele teria morrido por afogamento.