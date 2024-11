Candidatos à OAB-DF vão participar de podcasts do Correio

A 12 dias das eleições para a OAB-DF, o Correio inicia nesta segunda-feira (4/11) uma nova rodada de sabatinas com os candidatos à presidência da seccional. Desta vez, a intenção é uma abordagem, por meio de podcasts, sobre a trajetória dos advogados e advogadas que estão no páreo: a formação, escolhas profissionais, vocação, relação com a advocacia e interesses fora do trabalho. O objetivo é mostrar um pouco da personalidade de quem pretende defender a classe, o devido processo legal e a Constituição e a Lei Orgânica do Distrito Federal.

O primeiro a participar da rodada de podcasts é o criminalista Cleber Lopes, líder da chapa 01, intitulada A Ordem com voz. O conteúdo da entrevista será divulgado na íntegra no site do Correio. No impresso, também haverá cobertura. Pela programação combinada com as assessorias de imprensa dos candidatos, na quarta-feira, será a vez do candidato Everardo Gueiros, o Vevé, da chapa Coragem para Mudar. Ele concorre com o número 20.

A advogada Karolyne Guimarães, líder da chapa A OAB que eu preciso, inscrita com o número 99, participa do podcast de quinta-feira. Na sexta-feira, será a vez de Cristiane Damasceno, da chapa de número 33, Inovar a Ordem. O candidato Paulo Maurício Siqueira, o Poli, ainda não confirmou a data de participação.

O Correio tem acompanhado a campanha para a presidência da OAB-DF desde o início. Em 22 de outubro, o jornal, em parceria com a TV Brasília, promoveu o primeiro debate das eleições, com a participação dos cinco candidatos. Todos estiveram também no programa CB.Poder, com transmissão ao vivo pela TV e pelas redes sociais do Correio, e cobertura no site e no impresso. Há ainda a intenção de promover mais um debate com os concorrentes na reta final da disputa.

A intenção é manter advogados e advogadas informados sobre o perfil e propostas dos três candidatos e duas candidatas à presidência da OAB-DF, cargo importante pela representatividade na sociedade do Distrito Federal. O escolhido ou escolhida vai administrar um orçamento de R$ 30 milhões e trabalhar em prol do sistema de justiça.