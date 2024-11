Samambaia recebe Festival Periferia em Movimento neste fim de semana

O Festival Periferia em Movimento agita o Complexo Cultural de Samambaia neste sábado (9/11) e no domingo (10/11). Com o objetivo de descentralizar a cultura no DF, o evento terá shows de hip hop e cultura popular e oficinas de rap, dança, grafite, audiovisual e mamulengo. A entrada é franca.

A programação musical começa no sábado, a partir das 15h, com apresentações de DJ Wrap, Black Spin, DJ Castelo Beatz, Markão Aborígine e Grupo Atitude Feminina. No dia seguinte, os shows, que também acontecerão a partir das 15h, terão DJ Lunary, DJ Tiago, BSB Girls, A Banca Norte Sul, Paga Sapo, Ramona Jucá e Martinha do Coco. Já as oficinas começarão às 10h, no primeiro dia, enquanto no segundo, serão às 14h.

“Queremos construir um espaço de memória e resistência, onde a arte conduz a uma reflexão sobre identidade, ancestralidade e a construção de novos futuros, sobretudo no contexto do Novembro Negro”, explica o coordenador do festival, Tarcisio Pinheiro, em nota.