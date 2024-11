Nova temporada do podcast Projeto Humanos investiga piloto desaparecido

O Piloto é o título da sétima temporada de Projeto Humanos. Idealizado e realizado pelo jornalista e escritor Ivan Mizanzuk, foi lançado na última quinta-feira (31/10) na Globo. O Piloto conta a história do ex-chefe da delegacia do Ministério da Agricultura em Foz do Iguaçu, que desapareceu há 40 anos enquanto pilotava seu avião em direção a Curitiba, em dezembro de 1986.

A nova temporada faz uma análise a partir de documentos guardados pela família de Ilo e por informações suspeitas acerca do caso que até hoje não obteve resposta. Ivan teve acesso ao conteúdo da história pela primeira vez no final de 2023, trazida por uma colega que dava aulas na mesma universidade que ele, em Curitiba. “Ela disse que tinha um caso para contar que envolvia o desaparecimento de um piloto, da família de um ex-dela. E o mais curioso de tudo, ele desapareceu e ninguém sabia o que havia ocorrido”, conta Ivan, em nota. O jornalista se reuniu com a família de Ilo em agosto de 2023. A reunião foi composta pela ex-esposa de Ilo, Wanda e pelo seu filho Cassiano.

O primeiro episódio da temporada narra como foi o desaparecimento de Ilo Rodrigues, em 27 de dezembro de 1986. Ilo havia combinado de passar o final de ano com a família, que morava na capital. Poucos dias depois, Wanda recebeu uma ligação de um amigo próximo, perguntando se Ilo estaria com a família. A partir daí, parentes de Ilo ficaram preocupados e atestaram o desaparecimento. “Ilo era muito amado pela família. Todos sentiam que, apesar de ter uma alma rebelde, era uma excelente pessoa”, finaliza Ivan. O podcast Projeto Humanos se encontra disponível na globo.com/podcasts.

