Confira os indicados ao Golden Joystick Awards e saiba como votar

A temporada de prêmios está aberta no mundo dos games com o Golden Joystick Awards 2024, do portal de notícias focado nos jogos Games Radar, sendo a primeira grande premiação deste ano.

A maioria das categorias já foi fechada, porém, duas das mais importantes do evento continuam abertas, a que selecionará a melhor adaptação de jogo para as telas e que escolherá o “Jogo Supremo do Ano”.

Ambas as seleções podem ser votadas pelo público. Uma categoria traz séries e filmes adaptando games, como Fallout, Tomb Raider, Knucles, Borderlands e muitos outros. E a segunda disponível é de melhor jogo do ano, chamada de “Ultimate Game of The Year”, que conta com pesos pesados na lista, variando entre títulos de aventura, ação, luta e até terror.

Confira:



Call of Duty: Black Ops 6

Dragon Age: The Veilguard

Tekken 8

Satisfactory

Astro Bot

Animal Well

Balatro

Final Fantasy XVII Rebirth

Helldivers 2

Black Myth: Wukong

Metaphor: ReFantazio

Silent Hill 2

A votação é efetuada no próprio site do Games Radar, que pode ser feita acessando o link. Na votação de melhor jogo, deve-se eleger os três melhores títulos de 2024, sendo o primeiro o que é considerado o melhor.

A votação se encerra em 8 de novembro e a premiação ocorre no dia 11, premiando mais de 20 categorias da indústria, como melhor trilha sonora, melhor estúdio, melhor expansão, melhor jogo independente, entre diversas outras.