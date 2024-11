Andressa Urach grava conteúdo adulto com cadeirante e realiza sonho sexual

Andressa Urach compartilhou nas redes sociais a realização de um sonho pessoal e profissional. A modelo e ex-participante de A Fazenda gravou um conteúdo adulto ao lado do influenciador e humorista Gabriel Brito, cadeirante. Ela revelou que desejava gravar com uma pessoa com deficiência há algum tempo, e finalmente encontrou a parceria ideal.

"É um sonho que estou realizando", afirmou a influenciadora, que desde o ano passado produz conteúdo adulto para internet. Em tom bem-humorado, Gabriel brincou, chamando Andressa para "sentar pro ‘hot wheels'", antes da gravação.

Arthur Urach, filho de Andressa, também teve um papel importante no projeto, acompanhando e filmando a produção. Nas redes, Gabriel é popular por fazer humor sobre sua própria condição, e também compartilha conteúdos na Privacy, onde mantém mais de 400 fotos e 30 vídeos.

Esse momento marcou uma etapa significativa para Andressa, que celebrou a parceria com Gabriel e reafirmou seu compromisso em trazer diversidade e novos olhares para o conteúdo que produz.

