Com demência, repórter Maurício Kubrusly ganha documentário sobre sua vida

Após décadas dedicadas ao jornalismo, Maurício Kubrusly deixou São Paulo para viver na natureza, buscando serenidade após o diagnóstico de Demência Fronto Temporal (DFT). Embora a memória o tenha abandonado, ele ainda mantém sua paixão pela vida e pelas pessoas, como sempre destacou.

Kubrusly saiu da TV Globo em 2019, após 34 anos de carreira. Suas reportagens no quadro "Me Leva, Brasil" o levaram a mais de 150 cidades pelo país, onde buscava histórias que captassem a essência do povo brasileiro.

A doença, a mesma que afastou o ator Bruce Willis, altera comportamento e humor. Afetando o autocontrole, a DFT muitas vezes leva a atitudes inadequadas e à perda de empatia, o que pode ser desafiador para a família e amigos.

Mesmo enfrentando esses obstáculos, Kubrusly continua a inspirar. Sua trajetória na televisão e sua busca pela compreensão da realidade brasileira deixam um legado de carinho e respeito, que permanece vivo em seus espectadores.

