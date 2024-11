"Ouvi o coração", diz Gi Fernandes, sobre desistir de grupo pop internacional

Aos 19 anos, Gi Fernandes é uma atriz potente, que impactou o público e a crítica logo nos primeiros trabalhos como atriz, nas séries Os outros e Justiça 2, do Globoplay, produções densas em que demonstrou talento para mergulhar profundamente em personagens intensas e sofridas.

Agora, a jovem marca presença na primeira novela, Mania de você, no horário das 21h da TV Globo. Depois de vivenciar o drama forte de Lorraine e Sandra, interpreta Evelyn, uma adolescente espevitada e bem mais leve, do núcleo mais cômico encabeçado pela veterana Thalita Carauta, que vive a mãe da personagem.

Na trama de João Emanuel Carneiro, a carioca da Penha repete a parceria com Paulo Mendes, que estreou em Os outros como a colega, que também é dançarina e desistiu de participar da final do concurso que escolheria a nova integrante do grupo pop internacional Now United após desbancar 800 candidatos nas seletivas. "Ouvi meu coração e segui meu sonho".

Gi Fernandes, atriz (foto: Márcio Farias)

ENTREVISTA | Gi Fernandes

Você vem de duas produções densas (Os outros e Justiça 2). Como foi sua preparação para estrear com personagens tão profundas?

As preparações são as minhas partes favoritas do processo, quando a gente cria um ser humano do zero. É sempre um desafio, mas temos sempre profissionais ao lado dando suporte e nos fazendo confiar no processo.

Justiça 2 foi gravada em Brasília, especificamente em Ceilândia. Deu tempo de conhecer um pouco a cidade? Que lembranças guarda desse período?

Conheci muitos lugares em Brasília. A maior parte deles gravando. Amei conhecer as cidades-satélites, como Ceilândia. São lugares historicamente diversos e que não são tão conhecidos como deveriam ser. Brasília é um local com muita personalidade. Tem o pôr-do-sol mais bonito que já vi.

Evelyn é uma personagem mais solar. Quais as referências que utilizou para sua composição e em que vocês mais se parecem?

Procurei referências próximas a mim, como amigas que tenho. Também tive uma referência muito forte na cantora Tyla, estudei a vida dela inteira.

Você e Paulo Mendes estão juntos no segundo trabalho. Como é essa parceria?

É pura conexão. Somos muito parecidos, gostamos de coisas parecidas. Na hora de criar, a gente cria juntos. Ele é um amigo e uma parceria profissional que está ali para somar e sempre nos divertimos muito.

Uma novela é bem diferente de uma série. O que você mais sente como desafio?

A quantidade de cenas que gravamos em tão pouco tempo me impressionou muito. Antes, estava acostumada a gravar no máximo oito cenas em um dia. Foi um processo de entender como funcionava, observar, adaptar-se e confiar no processo. Aprendo a cada dia que passo ao lado de atores extremamente sensíveis, que seguraram minha mão e não soltaram.

Como tem sido a repercussão com o público, agora que está na tela dos brasileiros diariamente?

Tem sido calorosa. Eu já imaginava que seria muito grande a projeção, mas é maior do que poderia imaginar. Amo conversar e trocar com o público, venho recebendo esse carinho constantemente.

Como reagiu ao saber que seria filha de Thalita Carauta em uma novela?

Ela quem me contou no nosso primeiro encontro de elenco. Sempre fui fã dela, de Zorra até O lobo atrás da porta. Nos primeiros dias de gravação, eu só sabia admirar e ficar impressionada com o que ela fazia.

Gi Fernandes (Evelyn) (foto: Globo/Lucas Teixeira)

Pode falar um pouco sobre a jornada para entrar em um grupo pop internacional? E o que te levou a desistir desse projeto?

Sempre tive certeza dentro de mim de que atuação era minha maior paixão. Desde nova, dizia que seria atriz, por mais que duvidassem e achassem impossível conquistar esse lugar. Era um caminho que comecei a trilhar aos oito anos e que foi ter os primeiros frutos aos 16. Minha mãe sempre me disse que a gente devia agarrar as oportunidades que a vida dá. Eu era grande fã desse grupo. Quando surgiu a oportunidade de participar da audição, não pensei duas vezes e mandei inscrição. Porém, algo dizia que esse não era o caminho que eu devia seguir, soube também que teria passado em 'Justiça 2'. Foi difícil tomar essa decisão, ainda mais tão nova, mas escolhi ouvir meu coração e seguir meu sonho.

Gabz, Jéssica Ellen e Duda Santos são três atrizes negras no ar atualmente como protagonistas. O que isso representa para você, que começa a carreira com essa mudança tão forte na teledramaturgia?

Representa que estamos caminhando para a realização de muitos sonhos. Sinto-me sempre abraçada vendo essas atrizes nesse lugar. Uma honra fazer parte desse momento histórico.