Mãe de Cazuza recorda resposta do filho ao questioná-lo sobre sexualidade

Na última terça-feira (12), Lucinha Araújo, mãe do cantor Cazuza, compartilhou memórias emocionantes e inéditas sobre o filho em entrevista ao programa Conversa com Bial. Participando do lançamento de dois livros que celebram a vida e a obra de Cazuza, Lucinha refletiu sobre momentos marcantes, incluindo um diálogo sincero com o filho sobre sua sexualidade.

Durante a entrevista, Lucinha relembrou a resposta direta que recebeu ao questionar Cazuza sobre o tema: "Ele falou assim: ‘Mamãe, eu gosto de meninos e meninas. Agora, não se meta na minha vida, a vida é minha.'" A resposta franca a marcou profundamente, e a fez entender a liberdade e autenticidade com as quais Cazuza escolhia viver.

"Desde aquele dia eu nunca mais perguntei nada, também se perguntasse levava um fora. Aceitei porque eu queria que ele fosse feliz. Contanto que fosse feliz, eu fiquei feliz junto com ele", completou ela, reafirmando o amor incondicional e o desejo de que o filho encontrasse a felicidade, independente de padrões ou julgamentos.

Além dessas lembranças, o programa trouxe outros relatos e histórias sobre a personalidade irreverente do cantor, apresentados no contexto dos livros lançados. Organizado pelo poeta Ramon Nunes Mello, Meu lance é poesia reúne 238 poemas de Cazuza, escritos entre 1975 e 1989, incluindo 27 inéditos descobertos nos arquivos da Sociedade Viva Cazuza. Já Protegi teu nome por amor é uma fotobiografia com mais de 700 imagens, incluindo depoimentos de amigos e personalidades, como Gilberto Gil e Pedro Bial.

Uma das histórias contadas por Dé Palmeira, ex-integrante do Barão Vermelho e amigo de Cazuza, exemplifica o espírito de rebeldia e humor característicos do cantor. Ele relembrou uma ocasião em que a banda foi presa após uma festa agitada. Enquanto os demais integrantes eram autuados, Cazuza, que estava em outro andar, acabou "salvo" pela polícia, que encontrou sua identidade e uma garrafa de uísque esquecidas. Embora estivesse livre, Cazuza fez questão de acompanhar os amigos até a delegacia, parecendo fascinado com a ideia de ter seu próprio "mugshot" ao estilo de ícones como Bob Dylan e Elvis Presley.

