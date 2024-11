Entenda por que música de Taylor Swift foi tema de questão da Fuvest

'I Hate it Here' faz parte do álbum 'The Tortured Poets Department', lançado por Taylor Swift em 2024 - (crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift)

A Fuvest dividiu opiniões nas redes sociais ao incluir uma música da cantora Taylor Swift na primeira fase da prova, neste domingo (17/11). As questões da prova de inglês pediam uma análise da canção I hate it here, do álbum The Tortured Poets Department.

Apesar das críticas, o diretor da Fuvest, Gustavo Ferraz de Campos Monaco, garantiu que a diva pop não foi incluída na avaliação "para causar".

"As músicas, assim como obras de arte, são uma tônica das provas da Fuvest. Claro, que tem um grupo de apaixonado e tivemos um destaque na rede social X. Mas posso garantir que (a Taylor Swift) não estava lá (na prova) por estar e para causar. Estava lá para discutir um tema mais profundo e mais importante", afirmou, conforme informações do Uol.

A música, na época do lançamento, causou polêmica por conta de um trecho em que Taylor afirma que gostaria de viver em 1830, "mas sem os racistas". No entanto, a letra aborda o sentimento de insatisfação social, que geram um escape para um cenário imaginário na mente.

A prova apresentava a letra da música, em inglês, e contava com duas questões que cobravam a interpretação dos candidatos. [Leia as perguntas e as respostas corretas no final da matéria]

Repercussão

Nas redes sociais, fãs de Taylor Swift celebraram a presença da cantora na prova. Já outros perfis criticaram a decisão da Fuvest.

Confira as perguntas

Questão 41

Na letra da música, o verso 'like you are a poet trapped inside the body of a finance guy':

a) Enaltece a romantização e idealização de épocas passadas

b) Destaca o papel de contextos externos no manejo de frustrações

c) Expressa o sentimento de insatisfação ou inadequação em relação às expectativas sociais (Resposta correta conforme gabarito da Fuvest)

d) Critica a revelação de segredos e rompimento de fronteiras pessoas

e) Enfatiza a importância da sorte e de elementos culturais como mitos e rituais

Questão 42

No texto, a percepção de ‘conforto como construto’ indica que o eu lírico vê conforto como:

a) Refúgio mental para apaziguar as pressões e o descontentamento da vida

b) Concepção ligada às experiências infantis em mecanismos de enfrentamento.

c) Conceito pressuposto, dependente da realidade concreta das pessoas.

d) Dificuldade de ter autoafirmação, por conta de questões internas pendentes.

e) Algo criado pela sociedade, produzindo falsa sensação de segurança. (Reposta correta conforme gabarito da Fuvest)