Miss Universo: conheça a modelo com vitiligo que chegou às semifinais

Logina Salah representa o Egito no Miss Universo 2024 - (crédito: Reprodução/Instagram @LoginaSalah)

O Miss Universo 2024 — concurso internacional de beleza feminina — contou com a participação de uma modelo com vitiligo. Logina Salah, que representa o Egito na competição, esteve entre às semifinalistas do concurso.

Antes de disputar a fase mundial, Logina foi coroada Miss Universo Egito 2024 no início de outubro. Aos 34 anos, a modelo também é mãe. O concurso de Miss Universo foi disputado na Cidade do México, desde sábado (16/11). O resultado final saiu no domingo (17/11), e consagrou a dinamarquesa Victoria Kjaer, 21 anos.

Diagnóstico

Doença que causa manchas na pele, o vitiligo foi diagnosticado em Logina Salah aos oito anos. De acordo com a miss, o bullying fez parte da infância, e ela só conseguiu se amar e aceitar aos 15 anos. “Desde então eu decidi ser a voz de quem não tem voz”, afirmou Logina em um vídeo para a competição.



Atualmente, além de mostrar a beleza e competência nas passarelas de todo o mundo, Logina Salah coordena um projeto em que visita escolas e universidades para conscientizar crianças e jovens sobre o perigo do bullying.

“Quero mostrar ao universo que não apenas devemos quebrar os moldes, mas que não existe moldes. Quero mostrar ao universo como ‘rainhas da beleza’ podem mudar e inspirar milhões de meninas em todo o mundo”, afirmou.