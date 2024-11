Residência artística de teatro comemora 17ª edição em Brasília

A partir desta quarta-feira (26/11) e até sábado (30/11), Brasília recebe a 17ª edição do evento A Arte Secreta do Ator, uma residência artística para profissionais das artes cênicas. Idealizado por Luciana Martuchelli e Eugenio Barba, criador do Odin Teatret, o evento reúne atores e observadores de diferentes partes do mundo em imersão no treinamento psicofísico e vocal que fundamenta a prática do grupo dinamarquês.

Durante cinco dias, os participantes trabalham diretamente com Barba e Julia Varley, atriz e integrante do Odin Teatret. A residência é um espaço para a exploração de novas estratégias dramatúrgicas e a busca pela liberdade de interpretação. A abertura do evento nesta terça (26/11) conta com o espetáculo O Tapete Voador, apresentado por Varley no SESC 504. A atividade aberta ao público explora o processo de passagem da palavra escrita para a interpretação no espaço, com foco no trabalho vocal e na expressividade do ator.

Ao longo dos anos, o projeto se consolidou como uma experiência para o desenvolvimento artístico de quem busca inovação no teatro. Com mais de 600 artistas já formados, o evento é um marco para o cenário cultural de Brasília e para o teatro mundial. A idealizadora Luciana Martuchelli afirma que o projeto surgiu da vontade de manter as pessoas interessadas no teatro após uma crise profissional, quando percebeu que deveria retribuir à comunidade a força e inspiração que ela proporciona.

Luciana e Barba recebem inscrições de artistas do mundo inteiro para participar do projeto. “Tradições de diferentes lugares são contempladas no nosso saber teatral. A manutenção da cultura é transgressora”, explica. Luciana também destaca o propósito de descolonização de eixos culturais, no qual o grupo Odin dialoga com diversos países e culturas: “Trazer o olhar para Brasília e suas periferias quebra a visão da cidade como apenas um centro político.”

Com sede na Dinamarca, o Odin fornece um espaço acessível onde uma rede de conexão entre os artistas pode ser explorada. Graças ao espaço pedagógico, Luciana contribuiu para a antropologia teatral em vários lugares do mundo: “Outros grupos trazem questionamentos e inquietudes. Nós percebemos que não estávamos sozinhos nelas e construímos uma grande família do teatro.”

A residência representa um compromisso com a excelência teatral e a valorização da autonomia artística. “No Brasil, muitas vezes há uma cultura de gratuidade que não incentiva o artista a investir em si mesmo e no seu conhecimento. Eu acredito que o teatro precisa ser necessário, impactar o coração e o intelecto do espectador e, para isso, é essencial encontrar mestres e referências que alimentem o ofício”, explica.

Luciana argumenta que o projeto tem um importante papel na descentralização cultural. Segundo a idealizadora, a escolha de Brasília como sede do evento rompe com estereótipos que associam a excelência artística apenas a polos criativos tradicionais, como São Paulo ou Rio de Janeiro. “É um enfrentamento ao preconceito ser de Brasília, ser brasileiro, ser uma diretora mulher. É sobre colocar Brasília no centro de um projeto que irradia força cultural para todo o país, mostrando que a cidade pode ser referência em excelência e cidadania no teatro”, avisa. Para ela, o evento também é uma forma de resistência contra estruturas patriarcais e coloniais.





Serviço

O tapete voador

Com o Odin Teatret. Nesta terça-feira (26/11), às 19h30, no SESC Estação 504 Sul (W3 Sul 504). Bate papo com Eugenio Barba e Julia Varley às 20h30. Entrada gratuita mediante retirada de ingresso no Sympla

Residência A Arte Secreta do Ator – Como Pensar Através de Ações

A partir desta quarta-feira (26/11) e até sábado (30/11). Entrada restrita a atores e diretores previamente selecionados