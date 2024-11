Mario & Luigi: Brothership é uma porta de entrada no mundo dos RPGs

Desenvolvido e lançado pela Nintendo, o jogo dos super irmãos encanadores traz um RPG de aventura 3D, onde Luigi e Mario devem resolver quebra-cabeças e lutar em batalhas de turno contra os inimigos, explorando ilhas para salvar o novo mundo de Elétria.

Super Irmãos ao trabalho

Mario e Luigi religam uma das ilhas a Unilux. (foto: Reprodução/Nintendo)

O jogo é o primeiro da série completamente em 3D e lançado para um console de mesa da Nintendo: o Switch, já que os originais saíram apenas para o DS e 3DS. A jogabilidade ainda é muito semelhante aos originais dos portáteis, então quem já é acostumado com os jogos originais não vai sentir tanta diferença das outras versões.

Em Mario & Luigi: Brothership, os irmãos encanadores são levados do reino dos cogumelos e vão parar em Elétria. Lá eles descobrem que existe uma árvore sagrada, a Unilux, que interliga todas as ilhas. Essas que se encontram apagadas por conta da desconexão com a árvore principal, sendo assim, os irmãos partem em uma jornada para religar todas as ilhas e juntá-las à árvore-mãe de Elétria.

Cada ilha é um pequeno mundo, com uma área que podemos explorar e resolver os quebra-cabeças para continuarmos. A jornada e finalmente conseguir religar a ilha a árvore principal. Inclusive, existem pontos nas ilhas que são desbloqueados só após você religar finalmente a ilha, o que serve para estimular uma segunda visita. Os irmãos ainda contam com uma ilha base para visitar as demais, a Nauta, com ela você pode atravessar os oceanos de Elétria e procurar por mais ilhas que precisam da ajuda dos irmãos.

Jogabilidade

No modo de RPG, inimigos lutam por turnos contra os encanadores. (foto: Reprodução/Nintendo)

No jogo podemos pular e assim que temos contato com um inimigo um combate de turnos começa, com as opções de pular em cima do inimigo (o equivalente a atacar de outros RPGs), utilizar itens para recuperar vida ou ressuscitar um irmão caído, por exemplo, ou ainda, podemos fugir da luta para evitar o combate. Desse jeito você não derrota o inimigo, sendo assim, quando a tela retornar ele ainda estará vivo, obrigando você a correr quanto antes. Ao longo da jornada você libera mais habilidades, mas o pulo é o principal por um tempo considerável. Vale notar que não necessariamente só porque você acertou um único inimigo, apenas ele irá lutar contra você, às vezes em uma única batalha podem aparecer até quatro inimigos, mesmo você ter pulado em cima de apenas um.

Durante o combate temos duas mecânicas muito diferentes dos habituais RPGs, que geralmente vive seleciona o que o personagem deve fazer e assim ele obedece, às vezes acertando, às vezes errando, porém, em Mario & Luigi, você pode interagir com o golpe para causar mais dano. É essencial que você acerte o tempo para ganhar esse dano maior, porque caso você erre, reduzirá sua jogada consideravelmente. O mesmo vale aqui para atenção redobrada nos inimigos, já que durante seus ataques. Tanto Mario quanto Luigi podem desviar dos golpes, o que também exige dos seus reflexos, principalmente no início da jornada, onde ambos têm uma vida muito curta ainda.

A repetição para quem já está acostumado aos RPGs é natural, principalmente quando você necessita de subir níveis para enfrentar inimigos mais poderosos. Um ônus aqui é que quando você sobe de nível o jogo espalha automaticamente seus pontos de progresso pelas suas perícias, então não há uma personalização muito grande entre as habilidades que você possui, já que você não escolhe se seus pontos vão todos para força ou para defesa, por exemplo.

Mario & Luigi é uma porta de entrada para quem sempre se interessou em jogar algum RPG, mas nunca teve a coragem para tal. Um exemplo extrapolado, as mil tabelas de status, bônus e ônus de Elden Ring podem causar medo e antipatia para quem não curte o gênero, então, jogos mais leves como o proposto pela Nintendo, onde o RPG é mais uma ferramenta de jogabilidade do que o ponto central, o ideal para uma aventura inicial no gênero.

Falta uma irmandade

Apesar de trazer "Irmandade" no seu título, o jogo conta com uma campanha single-player, deixando o jogador no controle de ambos os personagens. (foto: Reprodução/Nintendo)

Confesso que eu não sabia o que esperar quando vi o trailer de Mario & Luigi: Brothership na Nintendo Direct. Achei o jogo com um visual único, diferente dos títulos principais da série e vendo ambos os personagens em tela, imediatamente me remeteu a um jogo cooperativo dos irmãos, na pegada de jogos da Hazelight Studios.

O maior pecado para mim do jogo é ter evoluído a questão gráfica, jogabilidade e diversos outros quesitos, mas se prender ao single-player — perdeu um pouco de magia para mim. Existem momentos durante o desenrolar do jogo que Luigi tem uma “Luigidea” onde a máquina interage com o cenário de algum modo para auxiliar na progressão de algum quebra-cabeça, o que me deixa extremamente incomodado. Por quê? Simples, essas interações poderiam ser liberadas para os jogadores fazerem sozinhos, descobrirem sozinhos. Antes de saber a que franquia Brothership fazia parte de uma série de RPGs, eu podia jurar que esse jogo traria uma aventura nos moldes de It Takes Two para Mario e Luigi, com cada um tendo mecânicas e habilidades diferentes — O que de verdade eu não consigo entender como a Nintendo não fez um jogo desse — mas esse é apenas um dos pontos do cooperativo.

Deixemos estabelecido que Mario & Luigi continua sendo um jogo de RPG de turno, o que custava adicionar uma opção de segundo player para o Luigi, com o segundo controlando os movimentos e ambos jogadores têm de se sincronizar para acertar os golpes mais fortes ou desviar dos inimigos. Isso é frustrante vindo da Nintendo, já que 80% de jogos da galeria do Mario tem opção para mais de um jogador em tela. Entendo que a proposta do jogo é diferente, mas sinto que ele ganharia substancialmente mais diversão com a inclusão de um modo cooperativo.

Considerações Finais

Os irmãos se aventuram com a Nauta por novas ilhas para religar Elétria. (foto: Reprodução/Nintendo)

Mario & Luigi traz uma proposta diferente dos jogos onde os irmãos costumam protagonizar, para novos jogadores, como eu, que estão acostumados a ver os irmãos enfrentarem Koopas e Goombas, a nova aventura traz uma perspectiva diferente para o habitual jogo de Mario, bem-vinda pela exploração e pelo combate diferente. Vale notar que o jogo está 100% em português, com suas legendas e interfaces traduzidas e muito bem adaptadas, então, parabéns para Nintendo que trouxe todos os jogos principais de suas maiores franquias finalmente em PT-BR.



Mario & Luigi: Brothership está disponível exclusivamente para o Nintendo Switch



*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela Nintendo Brasil.



