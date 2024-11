Dupla brasiliense faz turnê pela Europa em dezembro

Os músicos brasilienses Victor Angeleas e Márcio Marinho farão uma turnê dos dias 2 a 17 de dezembro pela Europa, passando por Portugal, Espanha, Itália, Alemanha e Holanda. Nos shows, o duo tocará alguns dos seus hits, como Carinhoso, Chega de saudade e Brasileirinho.

Criada em 2016, a dupla instrumental conta com canções autorais e clássicos da música popular brasileira, abrangendo gêneros como choro, samba, MPB, frevo e forró. Os artistas já passaram por grandes palcos, como Rio Montreux Jazz Festival e Festival ECO Musica Amazônia, além de diversas cidades do Brasil e países como Áustria, França e Inglaterra.

Antes da parceria musical, o multi-instrumentista e compositor Victor Angeleas lançou dois álbuns autorais e ganhou dois prêmios no The Independent Music Awards, em Nova Iorque. Já Márcio Marinho, durante carreira solo, se tornou um músico respeitado de Brasília por ter se apresentado com Paulinho da Viola, Hamilton de Holanda, Dominguinhos e outros nomes famosos da música brasileira.