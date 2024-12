Amigo secreto: conheça sites e apps para realizar o sorteio on-line

A brincadeira de presentes queridinha do Natal, o amigo secreto pode ser sorteado de forma online - (crédito: The Retro Store/Unsplash)

No mês do Natal, chegou o período do temido (ou amado) sorteio de amigo secreto. Para facilitar as confraternizações e reuniões familiares nas quais os presentes são trocados, diversos sites e aplicativos oferecem serviços gratuitos para os participantes realizarem os sorteios on-line e sem complicações.

Uma opção de sorteio online é o site Sorteio Amigo Secreto (sorteioamigosecreto.com), no qual basta criar uma conta, nomear o sorteio e adicionar os e-mails dos participantes convidados. O resultado do sorteio será enviado para a caixa de entrada de cada membro do grupo. O site é gratuito, mas oferece serviços extras e pagos. Por exemplo, caso você não queira tirar uma pessoa específica, pode pagar um valor e garantir que ela não será o seu amigo oculto.

O site ainda permite divulgar a data do evento e tem um espaço de mural para que os participantes coloquem quais presentes preferem receber.

Já o site SorteioGo (sorteiogo.com) não exige cadastro para a brincadeira. Basta acessá-lo, inserir nome e e-mail de cada participante e sortear, seguido pelo recebimento do resultado na caixa de entrada dos membros. A plataforma não permite a organização de outras etapas do amigo secreto, como preço e data da brincadeira.

Inspirado na modalidade original de sorteio, o aplicativo Papelzinho é compatível com iOS e Android. Para sortear, é só inserir nomes e e-mails dos participantes e conferir o resultado na caixa de entrada. Não é necessário que todos instalem o app, apenas uma pessoa precisa baixá-lo e seguir o passo a passo do sorteio.