Roberto Carlos se irrita, dá bronca e ameaça parar show

Durante o show de abertura do Réveillon 2025 no Recife, Roberto Carlos se irritou com pessoas que estavam na frente do palco. Ele deu uma bronca e ameaçou parar a apresentação, que atraiu mais de 200 mil pessoas para a Praia do Pina na quinta-feira (26/12), de acordo com a prefeitura da cidade.

No início do show, o artista parou de cantar e reclamou de algo que viu perto do palco. Fãs da plateia disseram que Roberto se referia a fotógrafos que estavam em um espaço reservado à imprensa.

No microfone, o cantor não escondeu a indignação. "Vocês podem desocupar isso aí, parar de se espremer na frente do palco, por favor? Por favor, saiam daí, senão eu não continuo esse show", disse.

Roberto Carlos p da vida no show em Recife! ???? pic.twitter.com/abX1J4xaHM — Recife Ordinário (@recifeordinario) December 27, 2024

Um fã comentou no Instagram que o combinado era que os fotógrafos ficassem só até o final da primeira música. No entanto, alguns continuaram e estavam atrapalhando a visão do público.

Apesar da ameaça, Roberto Carlos seguiu a apresentação por quase duas horas e cantou sucessos como "Detalhes", "Esse Cara sou Eu", "Jesus Cristo" e "Além do horizonte". Foi a primeira vez que o artista fez um show gratuito na capital pernambucana.