Saiba que cor usar no Ano Novo de acordo com a numerologia

Em 2025, segundo os numerologistas, a cor do ano é o amarelo-ouro, isso porque a cor corresponde ao número 9, regente do novo ciclo. - (crédito: Amar Preciado/Pexels)

Aos supersticiosos, a cor da roupa que vai passar o réveillon é crucial para entrar no novo ciclo. Seja amor, dinheiro, saúde, paz, esperança, a escolha do look é uma forma de manifestar os desejos. Mas como escolher a cor ideal?

Para a numerologia, cada número corresponde a uma cor, por isso, a cor regente do ano é uma boa pedida para a passagem. Em 2025, segundo os numerologistas, a cor do ano é o amarelo-ouro, isso porque a cor corresponde ao número 9, regente do novo ciclo.

Para saber qual o regente, basta somar os algarismos do ano: 2 + 0 + 2 + 5 = 9.

Comumente relacionada à extravagância, o amarelo-ouro, na numerologia, está ligado à prosperidade, abundância e otimismo. A tonalidade é a junção do amarelo, que simboliza alegria e criatividade, com o ouro, que intensifica essa energia, trazendo riqueza e expansão.

Por estar relacionado ao número 9, 2025 vibra uma energia de mudança e encerramento de ciclo e aprendizado, explica a numeróloga Veronica Mucury. “O ano carrega uma energia de encerramento coletivo, de integrar os aprendizados dos anos anteriores e de preparar o terreno para um novo ciclo que começará em 2026 (vibrando o número um)”, comenta.

Para a numeróloga, o novo ano é propício para refletir e desapegar daquilo que não faz mais sentido, sejam crenças, hábitos ou relacionamentos. “É um período poderoso, onde a energia do 9 nos incentiva a finalizar projetos, alinhar nossas intenções e encerrar capítulos que já cumpriram sua função”, destaca.

Ano pessoal

Para quem está em busca de algo mais personalizado, é possível ainda calcular o número do ano pessoal e a cor correspondente a ele. O cálculo é feito de forma semelhante ao do número do ano. Basta somar os algarismos do dia e mês de nascimento com o número regente do ano.

Por exemplo, se alguém nasce em 31 de dezembro, a soma é: 3 + 1 + 1 + 2 + 9 (número do ano) = 16. Como, na numerologia, os números vão de 1 a 9, é necessário reduzir somando os dois algarismos do resultado. Portanto, 1 + 6 = 7 é o número regente. Para o número 7, a cor indicada para a virada é roxo.

Confira, a seguir, a tabela de cores de 1 a 9 segundo a numeróloga Kamila Zanon.