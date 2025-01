O lançamento de novas músicas de Ariana Grande

Mesmo com o foco voltado para sua carreira de atriz, Ariana Grande continua presente no universo musical. Durante entrevista ao Access Hollywood no tapete vermelho do Globo de Ouro, a artista confirmou que novas músicas relacionadas ao seu sétimo álbum de estúdio, Eternal Sunshine, serão lançadas.

Lançado em março de 2024, Eternal Sunshine conquistou fãs e crítica, destacando-se pela produção refinada e colaborações marcantes, como a parceria com Mariah Carey em “yes, and?”. Ariana revelou que trabalhou em novas faixas no ano passado, descrevendo-as como um complemento ao álbum original. “Isso existe, e será lançado em algum momento”, afirmou.

Apesar das novidades musicais, Ariana enfatizou que não está atualmente no estúdio trabalhando em material inédito. Recentemente, a cantora-atriz dedicou-se à sua performance em Wicked, adaptação cinematográfica do aclamado musical da Broadway, consolidando sua presença em Hollywood.

Além do álbum original, Ariana já lançou uma versão deluxe de Eternal Sunshine, incluindo faixas acústicas que destacam seu talento vocal e sensibilidade artística. Os fãs agora aguardam ansiosamente pelas músicas complementares que prometem ampliar a experiência do álbum.

Por que Ariana Grande não fará turnê em 2025

Ariana Grande esclareceu os rumores sobre uma possível turnê em 2025 para promover seu novo álbum, Eternal Sunshine. Durante entrevista à Variety, a cantora e atriz revelou que, embora não esteja descartando turnês para sempre, essa possibilidade está fora de seus planos imediatos.

“Sou muito grata pela atuação, e acho que meus fãs sabem que a música e estar no palco sempre farão parte da minha vida, mas não vejo isso acontecendo tão cedo”, disse Ariana, que atualmente se dedica ao papel de Glinda na adaptação cinematográfica de Wicked. O segundo filme da franquia, Wicked 2: For Good, será lançado em 2025.

Ela também expressou sua satisfação com sua trajetória artística atual: “Nos próximos anos, espero explorar diferentes formas de arte, e atuar é algo que me faz sentir em casa agora.”

A declaração vem após especulações provocadas por um registro no site da Ticketmaster, que listava eventos associados à artista de “Into You”. No entanto, a gravadora de Ariana, Republic Records, desmentiu os boatos por meio de um comunicado oficial no X (antigo Twitter): “Não há planos para uma turnê no ano que vem, mas Ariana continua profundamente grata aos seus fãs e por todo o amor, apoio e entusiasmo contínuos.”

Ainda que distante dos palcos, a artista garantiu que a música permanece em seu coração. “Sou grata pela compreensão dos meus fãs. A música sempre fará parte da minha vida”, afirmou. Brincando, ela completou: “Vou me apresentar na casa da minha mãe.”

Ariana não sai em turnê desde 2019, quando realizou a Sweetener World Tour para promover os álbuns Sweetener (2018) e thank u, next (2019). Mesmo sem uma turnê em vista, a estrela segue conquistando novos públicos com seu trabalho em Wicked, que estreia no Oscar de 2025 e continua sendo um marco em sua carreira artística.